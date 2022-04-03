الفطر على طلب الطبيب

أنا شاب مريض والطبيب يقول لي إن الصوم يضرك، وأنا أظن أن الصوم لا يضرني، فهل يجوز لي أن أفطر بناء على كلام الطبيب؟



٭ إذا أخبرك طبيب مسلم ثقة بأن الصوم يضرك، او حتى لو ظن ان الصوم ربما يضرك او قد يتسبب في تأخير شفائك من المرض، فيباح لك في هذه الحال ان تفطر، ومثل المريض في الحكم الشخصي، الصحيح الذي ليس به مرض ولكنه يخاف او يظن أنه ان صام يمرض، وهذا بناء على معرفته بنفسه لصوم سابق، أو بإرشاد طبيب فالمريض يباح له الفطر، لا خلاف في هذا لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). لكن لو صمت رغم مرضك ولم تأخذ بكلام الطبيب، فإن صيامك صحيح لكن مع الكراهة، لأنك حملت نفسك ما يشق عليها وتركت رخصة الله تبارك وتعالى لك بالتخفيف.

العجز عن الصوم

كلما أحاول الصيام في رمضان سواء كان ذلك في الصيف او الشتاء لا أستطيع، وذلك بسبب العطش الشديد، ماذا افعل؟ هل أدفع فدية وهل تكون فدية عبارة عن افطار صائم؟



٭ إذا لم يكن عندك مرض يمنع من الصوم فيجب الصوم لأن العطش لا يكون في الشتاء.

الفدية من الابن عن أبيه

رجل يعول أباه وهو كبير في السن لا يقوى على الصيام، وفي ذات الوقت لا مال عنده، وإنما يقوم الولد بإخراج الفدية عنه، فما حكم هذه الفدية؟ هل هي واجبة على الابن ام ليست واجبة؟



٭ إذا كان الوالد كبيرا لا يقوى على الصوم كما ذكر السائل، فإنه يفدي عن كل يوم افطره، فإن لم يجد ما يفدي به فلا يلزمه الفداء لقوله تعالى (ما استطعتم) فإن جاءه بعد مال فيخرج. أما إخراج الابن الفدية عن أبيه فهو من باب المعروف والبر لوالده.