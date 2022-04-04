دمج أماكن الانتظار داخل استقبال الطوارئ واختبار المسحة لا يتم للجميع بل فقط لمن يشتبه في إصابتهم

لا داعي لاختبار المسحة قبيل العمليات كما كان الأمر أثناء الجائحة أو لاختبار المسحة لمرافقي المريض



عبدالكريم العبدالله



حدثت وزارة الصحة البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع كوفيد-19 في المستشفيات والمراكز التخصصية بعد تحسن الوضع الوبائي وانخفاض نسبة الاشغال السريري في الاجنحة والعناية المركزة.



وجاء في البروتوكول المحدث الذي تنشره «الأنباء» أن البروتوكول يصف الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع المرضى بشكل عام، ومرضى كوفيد بشكل خاص تحت عنوان «العودة إلى الوضع الطبيعي».



وأوصى البروتوكول المحدث أن يتم دمج أماكن الانتظار داخل استقبال الطوارئ، بحيث لا تعود هناك أماكن مخصصة لمرضى كوفيد وغيرهم.



كما أوصى البروتوكول بأن اختبار المسحة لا يتم للجميع، بل فقط لمن يشتبه في إصابتهم.



وتضمن البروتوكول انه في حالة إصابة شخص، فلا داعي لحجر الآخرين، ولا داعي لتطلب عمل اختبار مسحة لهم، الا في حال ظهور أعراض عليهم.



كما أوصى البرتوكول بأنه لا داعي لاختبار المسحة قبيل العمليات كما كان الأمر أثناء الجائحة، ولا داعي ايضا لاختبار المسحة لمرافقي المريض.وأشار البروتوكول الى عدم وصف الأدوية التالية لعلاج كوفيد وهي: هايدروكلوروكين، لوبنافير، فاموتيدين، ايفرمكتين. وحدد الأدوية المستخدمة لعلاج كوفيد هي: رمدسفير، ديكسامثاسون، ستروفيماب، توفاستينيب، باكسلوفيد، سفتراياكسون، ازثرومايسين، موكسيفلوكاكسين، ليفوفلاكسين، دوكسيسايكلين.