حنان عبدالمعبود



أعلن مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية في وزارة الصحة د.حمود الزعبي عن إعداد إستراتيجية تعاون مع القطاع الأهلي وجمعيات النفع العام للتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.



وقال الزعبي، في تصريح له، ان الاستراتيجية تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة غير المعدية وهي السكري والقلب والأمراض التنفسية والسرطان، مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع التي تعمل الإدارة على إنجازها، أهمها خطة التنمية للكويت والخطة الاستراتيجية الوطنية وعدد من الخطط الخاصة بالإدارة والتي تعتني بالأمراض المزمنة وعلى رأسها مرض السكري وأمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان والأمراض التنفسية.



وذكر أن هناك خطة سيتم تنفيذها في القريب العاجل ترتكز على 4 نقاط أساسية منها تطوير العمل بالادارة والتي تختص بالكشف المبكر عن عوامل الاختطار المؤدية إلى الأمراض الأربعة، وكذلك تطوير الرعاية الصحية لهذه الأمراض ودعم الخدمة المقدمة لهذه الأمراض، إضافة إلى الأبحاث والمتابعة وتقييم الوضع الحالي في الكويت.



كما بين الزعبي أن الكشف المبكر للأمراض المزمنة من أولويات الإدارة، مشيرا إلى افتتاح عيادات بمراكز الرعاية الأولية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا أن المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية والذي افتتح في الكويت قبل نحو عام يعد داعما كبيرا لأعمال الإدارة، ولافتا في الوقت نفسه إلى أنه اجتمع مع مدير المكتب د.أسعد حفيظ، وتمت مناقشة وعرض خطة الكويت في حضور ممثلين من المنظمة وتبادل الخبرات.



كما كشف عن اجتماعات ستتم في القريب العاجل مع المكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية في الكويت للاستفادة من خبرات المنظمة. ذاكرا بأن هناك برنامجين وطنيين للكشف المبكر عن السرطان هما البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي والبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون.



واختتم مشددا على أهمية الكشف المبكر عن أمراض السرطان وكذلك دعم مرضى السرطان، إلى جانب الخدمة العلاجية أو التلطيفية.