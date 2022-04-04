أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادرها، أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في اجتماعه الأخير لوزارة الصحة على ترسية مناقصة تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين (عافية) على مجموعة الخليج للتأمين التي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي قدره 354.56 مليون دينار.



وقالت المصادر إن مدة العقد عامان، وسيتم توقيع العقد خلال الأيام المقبلة، ليبدأ سريان العقد مباشرة بعد التوقيع. ويغطي عقد «عافية» نحو 135 ألف متقاعد، ولا يدفع الشخص المشمول أي مبالغ مالية مقابل الخدمات الطبية المغطاة ما دامت ضمن الحدود القصوى. هذا، ولجأت وزارة الصحة إلى تمديد عقد عافية لمدة 9 أشهر لحين ترسية العقد الجديد، حيث تم التمديد الأول لمدة 3 أشهر بقيمة 42.7 مليون دينار، أما التمديد الثاني لمدة 6 أشهر فإنه بقيمة 82.6 مليون دينار.