حنان عبدالمعبود



بارك رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء د.محمد العتيبي للعاملين في وزارة الصحة ووزارات الدولة كافة بمناسبة صدور المرسوم الخاص ببيع الإجازات.



وأوضح العتيبي، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه سبق أن اقترح من خلال «الأنباء» في نوفمبر الماضي أن تتم مساواة الأطباء بالعسكريين، وموظفي القطاع النفطي باستبدال رصيد إجازاتهم نطرا لطبيعة عملهم، كما سبق أن طالب بالعديد من المقترحات المهمة والتي تخدم الجسم الطبي.



وأضاف أنه وجد استحسانا لمقترحاته من قبل نواب الأمة، وقام النائب أسامة الشاهين بتبني تلك الاقتراحات التي من شأنها دعم الكوادر الطبية ماديا ووظيفيا لتطوير عملهم، وقام بتقديم اقتراح برغبة إلى المجلس لتوفير مركز خدمة متخصص للأطباء في كل منطقة صحية، لتيسير مهمة مراجعة الطبيب لوزارة الصحة والمناطق الصحية والخدمات الحكومية المختلفة، توفيرا للوقت والجهد. يذكر أن من الاقتراحات التي سبق أن طرحها د.العتيبي تشمل ما يلي:



٭ العمل على تعديل القرار 5 لسنة 2010 للأطباء البشريين والأسنان والمتضمن تقليص المستوى الوظيفي من مسجل أول إلى اختصاصي إلى سنتين بدلا من 3 سنوات، إذا كان الطبيب حاصلا على تخصص نادر في مجال تخصصه.



٭ السماح للطبيب باستبدال 30 يوما من رصيد إجازاته خلال سنة أسوة بالمؤسسات العسكرية نظرا لطبيعة عمل الأطباء التي تفرض عليهم الاستمرار في العمل.



٭ إعادة النظر في خصم بدل الخفارة خلال التمتع بالإجازة الدورية وإيجاد بدائل أخرى.