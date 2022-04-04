دشنت جمعية الإغاثة الإنسانية موسمها الرمضاني تحت شعار «العطاء بحب واستدامة»، وذلك على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية بمشاركة رئيس مجلس الإدارة د.سلطان الخنة ونائب رئيس مجلس الإدارة علي الحسينان والمدير العام خالد السعيد.



في البداية، قال د.سلطان الخنة إن الجمعية أطلقت حملتها الرمضانية «العطاء بحب واستدامة» تتضمن العديد من المشاريع لدعم الأسر المحتاجة في الكويت وخارجها وتمتد خلال شهر رمضان، وتقدم المساعدات الإغاثية والرعاية الصحية وتتكفل بمصاريف بعض العمليات الجراحية للأسر المحتاجة، مشيرا إلى أن الجمعية أثبتت بعطائها وأدائها بأنها بفضل الله تعالى أن تكون أهلا للثقة كوسيط بين المانح والمستحق، حيث أخذت على عاتقها أن توصل عطاء المانحين لأكثر الناس حاجة.



من جانبه، قال علي الحسينان إن الجمعية اختتمت عاما متميزا وحافلا بالعطاء والأعمال الخيرية، وتنوعت تلك المشاريع داخل الكويت تنوعت بين إفطار الصائم وكفالة الأسر المتعففة ومساعدة الطلبة دراسيا ومشروع الأضاحي والسلال الغذائية وسقيا الماء ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع الوجبات الغذائية للعمال. بدوره، قال خالد السعيد انه بلغت مشاريع الجمعية في 22 دولة حول العالم اشتملت على مشروع العيادات الطبية المتنقلة وإغاثة الروهينغا وتوزيع الأضاحي وبناء المساجد وحفر آبار وزكاة الفطر وإفطار صائم وكسوة عيد الفطر وإغاثة اليمن وإغاثة فلسطين وبناء مراكز صحية وبناء مركز إسلامي ودعم الخبز وتوزيع سلال غذائية وبناء قرى ومساكن وكفالة الأيتام.