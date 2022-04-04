تؤسس مجموعة لونجين سبيريت فصلا جديدا تضيفه الى الإرث الغني لعلامة الساعة الرملية المجنحة، عبر إطلاق لونجين سبيريت زولوتايم. تتميز هذه الساعة بمناطق زمنية متعددة، وهي استمرار لمجموعة ساعات لونجين الدقيقة التي ترتديها أعظم الشخصيات العالمية خلال تحقيق انجازاتهم الأسطورية. وتحتفي لونجين سبيريت زولو تايم بعقلية وإنجازات هؤلاء الأبطال، مجسدة إحساس المغامرة الذي يمتلكه المستكشفون المعاصرون، بالارتكاز على الدور الرائد للدار في تطوير ساعات ذات مناطق زمنية متعددة.



وتحتوي مجموعة لونجين سبيريت الآن على ساعة جديدة تتميز بمناطق زمنية متعددة - نموذج متوافق على نحو فريد مع الروح الرائدة للعلامة التجارية. تجسد ساعة لونجين سبيريت زولو تايم الجديدة خبرة دار تصنيع الساعات التي تعود إلى قرن من الزمن في تطوير الساعات الفريدة. ويستلهم النموذج الجديد أصوله واسمه من أول ساعة يد أطلقتها لونجين مع منطقة زمنية مزدوجة عام 1925 مع علم Zulu على القرص - الذي يشير الى الحرف Z، محددا التوقيت العالمي للطيارين وأفراد القوات المسلحة. وقد استمر تطوير نماذج GMT الأخرى، التي تستهدف بشكل أساسي قطاع الطيران، في تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه دار لونجين بهذا المجال.



وعبر العديد من المغامرين المناطق الزمنية المختلفة في الأرض، مرتدين ساعة لونجين على معصمهم، ومجتازين العالم بتصميم وشغف لتحقيق المستحيلات. واحتل الطيارون المشهورون بما في ذلك ايمي جونسون وكلايد بانجبورن وهيو هيرندون الأجواء، مسجلين أرقاما قياسية جديدة - بمساعدة لونجين، التي ضمنت سلامة هؤلاء الرواد الأوائل مع تمكينهم من تحقيق أحلامهم.



وتحتفي لونجين سبيريت زولو تايم بالتراث الغني للعلامة التجارية عبر الجمع بين التاريخ والابتكار، لتطوير ساعة استثنائية يمكن استخدامها من قبل جميع الرواد المعاصرين. وتتحكم آلية الحركة الجديدة الداخلية الحصرية مع نابض التوازن من السيليكون بنافذة عرض المنطقة الزمنية، وهي عبارة عن تقنية حديثة تسمح بضبط عقرب الساعة بشكل مستقل عن مؤشر GMT تتم قراءة المناطق الزمنية الإضافية باستخدام عقرب 24 ساعة وإطار دوار ثنائي الاتجاه، متدرج على مدار 24 ساعة. تتميز هذه الحركة بدقتها الفائقة مع احتياطي طاقة لمدة 72 ساعة وهي معتمدة كنوع من الكرونومتر من قبل COSC (المعهد السويسري الرسمي لاختبار الكرونومتر)، مع ختم النجوم الخمسة على القرص بمثابة ضمان حركة من أعلى مستويات الجودة في دار لونجين.



من الناحية الجمالية، تتميز لونجين سبيريت زولو تايم بأدائها الدقيق والعناية الخاصة التي تعطى للزخرفات المختلفة على التفاصيل - سواء كانت لامعة أو غير لامعة أو مصقولة أو بارزة أو منقوشة، يتميز هذا الطراز بإطار محسن مع إضافات من السيراميك الملون، وهو متوفر مع قرص أسود غير لامع أو انثراسيت مصقول بالرمل أو قرص أزرق بتصميم اشعة الشمس، مع نافذة تاريخ عند موقع الساعة 6.



وتتيح العقارب والأرقام المطلية بمادة Super-LumiNova® القدرة على قراءة الوقت في جميع الظروف، وتحتوي العلبة الفولاذية مقاس 42 ملم على سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ قابل للتبديل او حزام جلدي بني او بيج او ازرق قابل للتبديل. وتحتوي جميع هذه الأحزمة على مشبك قابل للطي مزود بنظام ضبط دقيق جديد لأقصى قدر من الراحة والتناسب المثالي.



لذا، مهما كانت وجهتك، وأينما يقودك ذوقك للمغامرة، ستحافظ لونجين سبيريت زولو تايم على وقتك الثمين بينما تتألق على معصمك. هل أنت مستعد لإطلاق عنان روحك الريادية؟