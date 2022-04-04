

في إنجاز جديد للبحث العلمي العربي، حصل عميد الهندسة بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أ.د.علي شمخة على المرتبة الأولى عربيا والثانية عشرة عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية وعلوم الطيران، وذلك من خلال التصنيف الجديد الصادر عن شبكة Research.com والتي تعنى بنشر البحث العلمي، وتصنيف العلماء والخبراء الرائدين في مجالاتهم العلمية الدقيقة، وهو أحد المواقع الرئيسية للبحث العلمي التي تقدم بيانات موثوقة عن الإسهامات العلمية منذ 2014. ويحتوي التصنيف على قيم h-index والمنشورات والاقتباسات للعلماء حول العالم في جميع المجالات العلمية التي من ضمنها الهندسة الميكانيكية وعلوم الطيران بناء على فحص دقيق لجميع العلماء المسجلين في شبكة Google Scholar وMicrosoft Academic Graph حيث تم جمعها في 6 ديسمبر 2021 وقال د.شمخة في تصريح صحافي إنه سعيد بهذا الإنجاز العلمي الجديد، والذي يتطابق مع تصنيفات مماثلة كتصنيف جامعة هارفارد وغيرها لكبار العلماء في المجالات العلمية، مشيرا إلى أن هذه المرتبة تشير إلى تقدمه في المراكز الأول عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية والطيران.