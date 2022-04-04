عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالإعدام شنقا للمواطنة المتهمة بقتل زوجها أوائل شهر أبريل العام 2020 داخل شقتهما في منطقة المسايل.



وأكد وكيل ورثة المجني عليها المحامي إبراهيم الكندري لـ «الأنباء» أنه بين للمحكمة ظروف ووقائع الجريمة التي تستوجب قانونا وشرعا وواقعا الحكم على المتهمة بالإعدام، مطالبا بسرعة تنفيذ العقوبة بحقها بعد أن أصبح الحكم نهائيا حتى تكون عبرة لغيرها ممن يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم الدخيلة، مشيرا الى أن ما قامت به المتهمة كان مثالا للغدر والخيانة، حيث جاءته من الخلف وضربته بمطرقة كبيرة كانت قد أعدتها مسبقا على مؤخرة رأسه أكثر من 19 ضربة لإفقاده وعيه، كما ضربته على ركبته اليسرى التي أجرى بها عملية جراحية لإفقاده توازنه ومقاومته أو هربه واستمرت بضربه على وجهه بسكينة ذات نصل كبير حتى فارق الحياة ثم كافأت نفسها بتدخين سيجارة ملغمة بمخدرات وحاولت وضع جثته في حقيبة كبيرة لإخفائها وإخراجها من الشقة، ولكنها لم تنجح فلفته بسجادة وتركته لمدة أربعة أيام حتى تم اكتشاف الجريمة.



يذكر أن محكمة الجنايات قضت في مايو 2021 بالحبس المؤبد للمتهمة، وببراءة شخص آخر اتهم بالتستر عليها وإخفائها.



حيثيات أيدتها «التمييز» ضد الجانية



٭ المتهمة غير جديرة بالرأفة نظراً لبشاعة جريمتها



٭ اعترفت للنيابة بارتكاب الجريمة.. والأدلة اليقينية متوافرة ضدها



٭ بغضت زوجها بعد تشاجرهما.. وعمدت بعد سكون لمغافلته وضربه بمطرقة



٭ قذفته بالمطرقة ولم تصبه.. وجلسا معاً للعتاب إلا أنها آثرت المضي نحو قتله



٭ ضربت موضع إصابة سابقة في ركبته اليسرى فأسقطته أرضاً وشلّت حركته



٭ ضربت وجهه وأذنه بقطعة رخامية بعدما أيقنت عدم وفاته بضربات المطرقة



٭ كافأت نفسها بتدخين سيجارة ثم نظفت المكان ولفت الجثة بسجادة ونامت



٭ بخّرت الشقة في الصباح سعياً لإخفاء الرائحة ثم غادرت إلى جاخور صديقها