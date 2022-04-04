مبارك التنيب



أضيفت الى قوائم المنتحرين قضية جديدة لوافد هندي اقدم على شنق نفسه داخل جاخور في منطقة الصبية.



وقال مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات الداخلية عن انتحار عامله المنزلي، وبانتقال رجال الامن تبين ان المنتحر هندي (43 عاما) وشنق نفسه داخل شبرة، وسجلت قضية.



من جهة اخرى، توفي وافد هندي على الأرجح نتاج تسرب غاز من سلندر غاز كان بحوزته داخل مصعد بمنطقة المنقف. وقال مصدر أمني ان جثة الوافد تم نقلها الى الطب الشرعي عقب بلاغ بالواقعة، ومن المقرر ان يحدد الطب الشرعي ما إذا كانت وفاة الوافد (37 عاما) طبيعة أو انها نتجت عن تسرب للغاز في مكان صغير ومحكم الغلق.