محمد الجلاهمة



قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه، بعد نجاح الإدارة العامة لخفر السواحل في ضبط متسللين، وتمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد يشتبه بأنها مواد مخدرة إلى البلاد، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس أمس، بزيارة تفقدية إلى «قاعدة صباح الأحمد البحرية»، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، وكان في استقباله مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل بالتكليف العميد بحري طلال المونس، والقيادات الأمنية بالإدارة العامة.



وفي مستهل جولته اجتمع الفريق البرجس مع القيادات الأمنية للقاعدة، واستمع إلى شرح حول طبيعة العمل، لافتا إلى إنه إذا كانت هناك بعض المعوقات التي تحول دون حسن سير العمل، فيجب إيجاد السبل الكفيلة بحلها، ثم اطلع البرجس على آلية عمل نظم التشكيلات البحرية وكيفية التصدي لمحاولات التهريب والتسلل عن طريق استخدام الزوارق والدوريات الاعتراضية، بجانب التوقيف للتفتيش والتدقيق في البحر عند الاشتباه بأي محاولة تسلل إلى المياه الإقليمية الكويتية.



في ختام جولته أعرب الفريق البرجس عن تقديره للجهود المبذولة من قبل رجال الحدود البحرية ونجاحهم في منع التسلل وإحباط محاولات التهريب، مشددا على دعم المنظومة الرادارية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، مؤكدا على أن سلامة الحدود البحرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الشاملة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن رجال أمن الدولة والأمن العام تمكنوا من ضبط إيرانيين قاما بتهريب كمية من المخدرات داخل كيسين، مشيرة الى أن المهربين ضبطا داخل شاليه مهجور ظهر الأحد.



وكانت أجهزة الرادار حالت دون تهريب كمية من الحشيش قدرت بـ40 كيلو حشيش، اذ رصدت كاميرات المراقبة دخول مهربين على متن زورق الى المياه الإقليمية لتتم متابعة الطراد، إلا أن المهربين تخلصا من الحشيش على مقربة من شاطئ بنيدر وهربا إلى جهة غير معلومة، وعلى الفور أجريت عملية تمشيط واسعة لضبط المهربين أسفرت عن ضبطهما، هذا وتداول نشطاء مقاطع لرجال الأمن بصحبة كلاب بوليسية وهم يمشطون المناطق المحيطة بالشاليهات، فيما جرى التحفظ على الزورق الذي تركه المهربون.