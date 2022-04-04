محمد الجلاهمة



أسفرت حملات قطاع الأمن العام الذي يرأسه اللواء فراج الزعبي عن حصيلة كبيرة من الضبطيات المتعلقة بالمواد المخدرة والمسكرة، وكذلك ضبط أعداد كبيرة من المخالفين والمتغيبين، الى جانب تحرير عدد من المخالفات المرورية، في مساعي الداخلية لتحقيق ضبط وربط مروري الى جانب التعامل مع أكثر من 655 حادثا من خلال ضباط تحقيق الحوادث المرورية.



وكشفت الاحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية عن أن عدد النقاط التي نفذها القطاع خلال الاسبوع المنصرم هي 296 نقطة تفتيش أسفرت عن ضبط 8 مطلوبين جنائيا و28 متغيبا و121 مخالفا لقانون الإقامة، أي جرى إحالة 149 مخالفا الى إدارة الإبعاد، وكذلك إحالة 36 قضية متعلقة بحيازة مخدرات وخمور الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بواقع 24 قضية حيازة مخدرات و12 قضية حيازة خمور، وحرر رجال الأمن العام 1449 مخالفة وتعاملوا مع 746 حادثا مروريا.