الشك في السحور



شخص يقول انه تسحر وهو يظن ان الفجر لم يظهر بعد، ثم تبين له بعد ذلك ان الفجر كان قد ظهر قبل ان يتسحر ويمسك؟



٭ في مثل حال السائل، يبطل صوم هذا اليوم، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة وعليه القضاء. ومثله ايضا من افطر في آخر النهار، وهو يظن الشمس قد غربت، ثم تبين له ان الشمس لم تغرب، فهذا ايضا يبطل صومه، وعليه القضاء دون الكفارة.



الصوم عن الميت



رجل كان مريضا في رمضان، ولم يتمكن من الصوم، واستمر مرضه، وقدر الله له الموت، فهل يلزم أهله ان يصوموا عنه او يخرجوا عنه الفدية؟



٭ لا يلزم الورثة الصوم عنه الأيام التي افطرها، كما لا يلزمهم اخراج الفدية، لأن الصوم كان واجبا ولم يتمكن من ادائه لمرضه حتى مات، فيسقط حكمه، مثله مثل الحج ان لم يتمكن من ادائه فيسقط عنه، وهذا باتفاق الفقهاء، لكن الحكم يختلف لو ان هذا المريض شفي من مرضه، وكان بإمكانه ان يصوم ولم يصم، ثم مات فالمذاهب الاربعة قالوا: لا يلزم ورثته الصوم عنه، لأن الصوم لا تجوز فيه النيابة، فهو عبادة لا يجوز ان ينوب فيها احد عن احد اثناء الحياة، فكذلك بعد الموت، وأما اخراج الفدية عمن أخر الصيام بغير عذر، فجمهور الفقهاء قالوا بوجوب الفدية عن كل يوم، وقال الحنفية يلزمه ان يوصي بالفدية حتى تجب على الورثة.



بلع الماء عند المضمضة



ما الحكم إذا وصل الماء إلى الجوف عند الوضوء بسبب المضمضة، وحدث ذلك دون قصد؟



٭ يكره للصائم المبالغة في المضمضة، وكذلك الاستنشاق وقد ورد ذلك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا استنشقت فأبلغ إلا ان تكون صائما» (تحفة الاحوذي 67/2). وبالنسبة للحكم فإن العبرة بوصول الماء الى الجوف، فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد، فإنه يفطر مطلقا، بالغ او لم يبالغ في المضمضة وهذا عند الحنفية والمالكية وقال به الشافعي وأحمد اذا بالغ في المضمضة، فإن لم يبالغ في المضمضة فإنه لا يفطر مثله في ذلك مثل الناسي.