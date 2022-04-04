

صوم رمضان عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام شرعه الله لعباده لما فيه من إنشاء التقوى في القلوب، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)، وهي عبادة السر الذي اختصه الله لنفسه: (الصيام لي وأنا أجزي به)، فالمسلم يتعبد الله عز وجل بالصوم حتى ولو لم يعلم أوجه الحكمة فيها، وهذا غاية الإذعان والاستسلام والامتثال لله تعالى، ومع هذا فإن الصوم فيه فوائد دينية كثيرة لا تخفى، وفوائد صحية محسوسة، وفوائد اجتماعية يعيشها المسلمون في رمضان، والصيام ليس مجرد الامتناع عن الأكل والشرب ونحو ذلك، بل تحقيق العبودية لله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش» والمسلم يقوم لله كما قال تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي».