أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين تخليه عن لقبه «أميرا». وقال في بيان نشر على حسابه في تويتر «لقد كان لي الشرف بخدمة بلدي وشعبي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري». وتعهد بأن يبقى «مخلصا لأردننا الحبيب وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد».



وجاء في البيان «بعد الذي لمست وشاهدت خلال الاعوام الأخيرة قد توصلت الى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في والتي حاولت جاهدا التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا. فمن باب الامانة لله والضمير لا ارى سوى الترفع والتخلي عن لقب أمير».