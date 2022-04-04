تجري انتخابات في باكستان لاختيار حكومة جديدة في غضون ثلاثة أشهر بعدما أحبط رئيس الوزراء عمران خان محاولة للإطاحة به من السلطة امس عبر إقناع الرئيس بحل الجمعية الوطنية.



وفي يوم شهد الكثير من المفاجآت، رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) قبول مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، بينما ألقى خان خطابا متلفزا أشار فيه إلى وجود «تدخل خارجي» في مؤسسات باكستان الديموقراطية.



وقال «أرسلت نصيحة إلى الرئيس بحل الجمعية. سنجري انتخابات ونترك الأمة تقرر». ووافقت الرئاسة، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على الطلب.



وكان من المقرر أن يناقش البرلمان امس مذكرة لحجب الثقة، لكن نائب رئيس المجلس الموالي لخان رفضها، ما أحدث ضجة في الجمعية الوطنية. وشكلت الخطوة صدمة للمعارضة، التي توقعت بثقة أن لديها ما يكفي من الأصوات للإطاحة بخان.



ووافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء بحل المجلس الأدنى من البرلمان الذي كان سيصوت على الإطاحة بخان.



وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن «رئيس باكستان عارف علوي وافق على نصيحة رئيس وزراء باكستان حل الجمعية الوطنية بموجب الدستور».



من جانبه، قال فرخ حبيب وزير الدولة للإعلام في باكستان إن عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة، مؤكدا إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما.



وتعهدت المعارضة على الفور بالوقوف أمام رفض اقتراح حجب الثقة الذي جاء من جانب قاسم سوري نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان ونائب رئيس حزب خان السياسي.



بدوره، قال بيلاوال بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني المعارض للصحافيين «سنعتصم في الجمعية الوطنية (البرلمان). وسننتقل أيضا إلى المحكمة العليا».



وتنحى المعارضة باللوم على خان في فشله في إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد. ويقول خان، دون تقديم أدلة، إن الولايات المتحدة هي التي نسقت التحرك الذي يستهدف الإطاحة به. وتنفي واشنطن ذلك.



وقال زعيم «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية» شهباز شريف الذي كان الشخصية المرشحة للحلول مكان خان لو نجح التصويت «سيتم تذكر هذا اليوم على أنه يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري».



وخسرت «حركة إنصاف» التي ينتمي إليها خان غالبيتها في الجمعية الوطنية التي تضم 342 عضوا الأسبوع الماضي عندما أعلن شريكها في الائتلاف بأن سبعة نواب سيصوتون مع المعارضة.



كذلك أشار أكثر من عشرة من أعضاء «حركة إنصاف» إلى أنهم سيصوتون مع المعارضة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن خان تلقى رسالة من سفير إسلام أباد في واشنطن تتضمن تسجيلا قال فيه مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تشعر بأن العلاقات يمكن أن تكون أفضل إذا غادر خان السلطة.