أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن «الكرة في ملعب الولايات المتحدة» فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي لبلاده.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) امس عنه القول خلال اتصال هاتفي مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا ونقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة من خلال ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، والآن الكرة في ملعب أميركا».



وتشير تقارير إلى أن وضع الحرس الثوري هو نقطة الخلاف الرئيسية حاليا بين الجانبين. ومعروف أن الولايات المتحدة تدرج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وتطالب إيران بشطبه من القائمة.