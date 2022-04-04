اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس روسيا بارتكاب «مجزرة متعمدة» في بوتشا غداة العثور على عشرات الجثث في هذه المدينة الواقعة في شمال غرب كييف بعد تحريرها من القوات الروسية.



وكتب كوليبا على تويتر «إن مجزرة بوتشا كانت متعمدة. الروس يريدون القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين. يجب أن نوقفهم ونطردهم. أطالب بعقوبات جديدة مدمرة من مجموعة السبع حالا».



من جهته، كتب أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر «منطقة كييف. الجحيم في القرن الحادي والعشرين. جثث رجال ونساء قتلوا وأياديهم مكبلة. عادت أسوأ جرائم النازية إلى أوروبا. قامت روسيا بذلك بشكل متعمد».



وبحسب فرانس برس شوهدت جثث نحو عشرين رجلا أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع. وقال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية المدينة التي استعادها الأوكرانيون من القوات الروسية، للوكالة إن «كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس». وأضاف «دفنا حتى الآن في بوتشا 280 شخصا في مقابر جماعية» لأنه كان من المستحيل دفنهم في مقابر المدينة الثلاث لكونها في مرمى نيران القوات الروسية.



من جانبه، توعد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال امس بفرض مزيد من العقوبات على موسكو متهما القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.



وأعرب ميشال على تويتر عن «صدمته بالصور المخيفة للفظاعات التي ارتكبها الجيش الروسي في منطقة كييف المحررة» مع الإشارة إلى مدينة بوتشا. وأضاف «الاتحاد الأوروبي يساعد أوكرانيا والمنظمات غير الحكومية في جمع الأدلة الضرورية لملاحقات أمام المحاكم الدولية». وأشار إلى تحضير «المزيد من العقوبات الأوروبية والدعم».



وندد النائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا، مطالبا بفرض عقوبات أوروبية اقتصادية جديدة على روسيا.



وأكد هابيك لصحيفة «بيلد»، «لا يمكن أن تبقى جريمة الحرب المروعة هذه دون رد عليها». وأضاف «أعتقد أن هناك إشارة إلى تشديد العقوبات. هذا ما نعده مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي».



بدورها، قالت ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية إنه يجب التحقيق في مزاعم شن هجمات على المدنيين خلال الغزو الروسي لأوكرانيا باعتبارها جرائم حرب، مضيفة أن المملكة المتحدة ستدعم بشكل مطلق أي تحرك من هذا القبيل من جانب المحكمة الجنائية الدولية.



وأضافت تراس في بيان «مع إجبار القوات الروسية على التقهقر، نرى أدلة متزايدة على أعمال مروعة ارتكبتها قوات الغزاة في مدن مثل إربين وبوتشا»، القريبة من كييف. وقالت «يجب التحقيق في هجماتهم العشوائية على المدنيين الأبرياء، خلال الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، باعتبارها جرائم حرب».



يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة السيطرة على كامل منطقة كييف من القوات الروسية. وأكدت الوزارة أن منطقة العاصمة أصبحت محررة بشكل كامل، إلا أنها طالبت السكان بتوخي الحذر.



وأعلنت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إسقاط صاروخين روسيين من طراز «كروز»، في جنوب أوكرانيا.



ميدانيا، قال نقلت «رويترز» عن شهود، إن انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا أمس، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك. وقالت شاهدة إن الانفجارين كانا قويين لدرجة أنهما هزا نوافذ منزلها في بيلغورود.



ويأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن طائرتي هيليكوبتر أوكرانيتين قصفتا مستودع وقود في المدينة، التي تقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، بعد دخولهما روسيا على ارتفاع منخفض للغاية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.



وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مصفاة و3 مستودعات وقود في منطقة أوديسا على البحر الأسود، صباح امس، بصواريخ بحرية وجوية عالية الدقة.



وقالت الوزارة في بيان لها مس، دمرت صواريخ بحرية وجوية عالية الدقة، مصفاة وثلاث منشآت ومستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا، والتي جرى من خلالها إمداد مجموعة من القوات الأوكرانية بالوقود في اتجاه نيكولايف.



وأضاف البيان: أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرتين أوكرانيتين بدون طيار في مناطق كودرياشوفكا وشوروفكا.