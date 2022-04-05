الكثير منا يعاني من التزامات اجتماعية لا تنتهي وأخطاء يسعى الى تصحيحها مثل قطيعة الأهل أو التخاصم مع الأصدقاء أو التفريط في الفرائض والواجبات وقراءة القرآن وغيرها الكثير.. هذه الأيام المباركة فرصة للجميع لإغلاق «الآلام النفسية» والشعور بالتقصير من خلال (ردم الحفر) وفتح صفحة جديدة مع الجميع وتصحيح أوضاعنا الاجتماعية واللجوء الى رب العباد بالذكر والاستغفار والطاعة، ونجد ان العديد من الأسر تنشغل في متابعة المسلسلات الرمضانية والمسابقات بصورة مبالغ فيها وعلى حساب الفرص الربانية في رمضان من أجر ومغفرة وطاعة وصلاة وذكر وعتق من النيران.

لذلك آمل ان نلتفت جميعا الى هذا الجانب بالابتعاد عن متابعة البرامج والمسلسلات غير الهادفة والتي تخدش الحياء والصيام معا، والتفرغ للطاعات، وإذا كان لابد من مشاهدة البرامج كما يعتقد البعض، فهناك البرامج الدينية التي تزيد من الإيمانيات وتعزز الطاعات.