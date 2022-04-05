صلاة التراويح

السائل خ.ع.ي يسأل عن صلاة التراويح في رمضان هل عشرون ركعة أو ثماني ركعات؟

٭ الثابت عن النبي ژ انه كان يصلي في الليل ولا يزيد في رمضان ولا غيره عن احدى عشرة ركعة يعني ثماني ركعات ثم ركعتا الشفع وركعة الوتر وكان المسلمون في زمن عمر بن الخطاب ÿ يصلون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة.

صلاة التراويح في رمضان مناجاة الله سبحانه وتعالى وهي من أعمال الخير غير الواجبة، وليس هناك ما يمنع من صلاتها عشرين ركعة أو أقل.

الإفطار على تمر

هل يجب ان يفطر الصائم على تمر؟

٭ لا يجب ان يفطر الإنسان على تمر وإنما هي سنة عن الرسول ژ فقد روى انس بن مالك عن الرسول ژ: انه كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء.

توزيع الزكاة

هل يجزئ اعطاء الزكاة لبيت الزكاة ليتولى توزيعها من غير علم صاحب المال بالجهة على اعتبار ثقته بهذه الجهة؟

إذا اعطى المزكي بيت الزكاة او اي هيئة خيرية اخرى تجمع الزكاة فهو يوكل هذه الجهة في توزيع زكاته بمعرفة بيت الزكاة او اي هيئة خيرية اخرى، ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.

صيام صحيح

ما معنى قول رسول الله ژ «إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما اطعمه الله وسقاه»؟

٭ معنى هذا الحديث ان الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء وبهذا قال جمهور العلماء ان من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا قضاء عليه.

مانع الحمل

نساء كثيرات يسألن عن استعمال مانع الحمل خلال شهر رمضان حتى لا يفطرن.

اقول استعمال مانع الحمل جائز في شهر رمضان ولا بأس به.