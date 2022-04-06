(إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) يوسف: 90.



كلما عدت من اي مشروع من مشاريع الحياة زواج او وظيفة او تجارة او علاج او رجاء او امل خاوي الوفاض وعدت ومعك قلب صابر محتسب، فقد عدت بالخير الكثير، وإذن انتظر العوض من الله والعطاء الذي سيدهشك طالما رفعت همتك للسماء طالبا العون والمدد، ليأتينك الغوث من حيث لا تحتسب، ولتحمدن الله على ما اصابك لأنه كان سببا في خير كثير لم تكن لتدركه لولاه، كل ما أصابك من هم وغم وحزن إن حمدت الله واسترجعت اخلف الله لك خير منه في الدنيا والآخرة، فعطاء الله كبير وعوضه أكبر وخير دائم النزول الينا، ونحن مغمورون بحنانه ولطفه سبحانه، ما أكرمه. لا تدع المحن تكسر عزيمتك وتثنيك عن النهوض مرة أخرى، ارفع هامتك عاليا، فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة تؤمن بأن في كل محنة منحة، ومع كل كسر جبر، ومع الصبر النصر.