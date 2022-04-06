رمضان شهر الخير وشهر القرآن، فيه ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها انها خير من ألف شهر، فهو شهر عبادة، وطاعات. وأحزن كثيرا عندما أشاهد البعض ينتهز رمضان لمتابعة المسلسلات التي تتسابق القنوات الفضائية على إنتاجها وبثها في رمضان، وتضييع وقتهم في السهر واللعب وكأن رمضان موسم للترفيه واللعب والأكل وليس شهر صيام وصدقة وصلاة وقراءة القرآن. كان الصحابة رضوان الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم ينتظرون رمضان بشوق ولهفة، حتى يتعرضوا خلاله لنسمات ونفحات رحمة الله، ولهذا علينا أن نعلم أبناءنا أن شهر رمضان هو للتسابق والاجتهاد في العبادة والتقرب من الله وترقب ليلة القدر، وأن شياطين الإنس يحلون محل شياطين الجن المصفدة في رمضان، فيغرونهم بالمسلسلات والمسابقات ويخرجون من رمضان خاسرين.