علي إبراهيم



أقرت الجمعية العمومية العادية لمجموعة الخليج للتأمين، جميع بنود جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، وبإجمالي مبلغ 9.9 ملايين دينار.



وكانت الشركة قد وزعت أرباحا مرحلية نقدية بنسبة 71% خلال العام ليصبح إجمالي التوزيعات النقدية عن 2021 (106 فلوس للسهم الواحد) وبقيمة إجمالية قدرها 30.08 مليون دينار.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، فرقد عبدالله الصانع إن المجموعة حققت صافي ربح بقيمة 50.2 مليون دينار، بما يعادل 223.68 فلسا للسهم الواحد خلال 2021 بالمقارنة بـ 16.3 مليون دينار عن العام الماضي، وذلك بنمو ملحوظ نسبته 207%.



كما حققت نموا في الأقساط المكتتبة المجمعة بنسبة 23% ليصل إلى 548.5 مليون دينار مقارنة بـ 444.4 مليون دينار عن العام الماضي، كما حققت نموا في اجمالي الأصول بنسبة 69% ليصل إلى 1.4 مليار دينار مقارنة بـ 800.7 مليون دينار عن العام الماضي.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد الحسن، إن المجموعة استطاعت تحقيق نتائج مالية جيدة وإنجازات مميزة خلال 2021، حيث تعكس هذه النتائج الإيجابية جهود المجموعة في تطوير وتحسين المنتجات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها وتوطيد العلاقات مع شركائها.



واستطرد قائلا، واصلت المجموعة توسعها من خلال إتمام إنجاز عملية الاستحواذ على عمليات أكسا الخليج التي شملت «البحرين والإمارات العربية المتحدة، وعمان، وقطر، وشركة أكسا للتأمين التعاوني السعودية، وشركة الهلال الأخضر للتأمين بالامارات، والنجاح في دعم تلك العمليات والشؤون المالية والإدارية لتلك الشركات ومواءمة استراتيجياتهم مع استراتيجية المجموعة وتقديم الدعم الكامل للإدارة وإعادة هيكلة مجالس الإدارات ودعم قطاع العمليات.



وأضاف أن كل هذا من شأنه تمكين «الخليج للتأمين» من تعزيز موقعها التأميني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتبوؤ مكانة متقدمة في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية للمجموعة لتوحيد هويتنا في مختلف الدول التي نتواجد بها، حيث تم تحقيق تلك الإنجازات بدعم من كبار مساهمي الشركة، شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس فايننشال هولدينغز الكندية ومجلس الإدارة. وذكر الحسن أن 2021 شهد رحلة تحول رقمي ملحوظة لنهج يركز على خدمة العميل بما في ذلك المنتجات والتوزيع والعمليات، بالإضافة إلى تطورات ملحوظة في اعتماد استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواكبة مسيرة التطور التكنولوجي والذي يعد من سمات هذا العصر، كما بدأت خارطة طريق نحو استدامة الشركات لتتناول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وزاد «تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الادارة لرسم خارطة الطريق وتنفيذ سياساتها وتحديد الاطر الخاصة بها».



كما تفتخر مجموعة الخليج للتأمين بحصولها على جائزة «شركة تأمينات عامة للعام» من قبل منظمة الشرق الأوسط لصناعة التأمين، بالاضافة إلى جائزة «أفضل شركة علاقات المستثمرين (التأمين)-الكويت 2021» من قبل Global Economics، جائزة «مجموعة التأمين الاكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021» من قبل World Business. بالإضافة إلى حصولها على 3 جوائز من World Finance وهي «أفضل شركة تأمين لجودة خدمة العملاء»، «شركة التأمين الأكثر موثوقية» و«التميز والتفاني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في الكويت».



وقال الحسن إن المجموعة في 2022 تستهدف تعزيز مكانتها في أماكن تواجدها ومواءمة استراتيجيات الشركات التابعة مع استراتيجية المجموعة والتوسع في عمليات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى تعزيز التصنيف الائتماني لشركات المجموعة والاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وأنظمة تحليل البيانات لتطوير العمليات، كما ستواصل المجموعة الاستثمار في تعزيز الموارد البشرية واستراتيجيتها الرقمية وصقل الخبرات والقدرات الفنية والإدارية لموظفيها، وتحسين عملية إدارة الأداء، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإشراك الموظفين، وبرامج التدريب والتوجيه بالإضافة إلى إدماج موظفي الشركات المستحوذ عليها في ثقافة مجموعة الخليج للتأمين.



وأضاف «سنستمر في تطوير وتطبيق أنظمة الحوكمة والشفافية عبر المجموعة واحترام أخلاقيات العمل والتشريعات وأنظمة الرقابة في كافة شركات المجموعة، كما سنواصل العمل على تطوير شبكتنا الداخلية والخارجية واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا في تسويق وتطوير وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا لعملائنا». وذكر أن الشركة تستهدف تنويع عروض المنتجات مع التركيز على تأمين الممتلكات، والمنتجات المالية، وتأمين الضمان الممتد، والبحري والحياة، وذلك بغرض الموازنة في توزيع المحفظة التأمينية، والاستمرار في رحلة التحول الرقمي من خلال نهج يركز على رضا العميل بما في ذلك قنوات التوزيع الرقمية والمنتجات والخدمات الرقمية مثل تقنيات الاتصال التلقائي والتطبيب عن بعد والمطالبات الرقمية والعمليات، والتوسع في سوق التأمين التكافلي وتعزيز وتطوير الكيانات القائمة (الكويت، السعودية، مصر، والبحرين) والتوسع في مناطق جديدة بشمال أفريقيا.

تمديد «عافية» ينتهي 15 الجاري

قال الحسن إن التمديد الأخير لعقد «عافية» يستمر حتى 15 أبريل الجاري، ومثل ما نشر في الصحف لجنة المناقصات أعطت الموافقة لوزارة الصحة، وإذا أتتنا الترسية من الآن وحتى 15 أبريل ستبدأ «عافية 3»، ولكن لا نعلم هل سيطلبون تمديد 3 أشهر أخرى حتى 15 يوليو، إذ لم نخاطب في هذا الشأن.



وأضاف «إذا أعطونا كتاب ترسية أن غدا «عافية 3» ما نحتاج إلى تمديد، مبينا أن التمديد الأول كان لمدة 6 أشهر والثاني لمدة 3 شهور.

ريادة في الأسواق.. وتصنيف ائتماني مستقر

قال الحسن إن من إنجازات 2021 الحفاظ على ريادة المجموعة في أسواق التأمين بالكويت والبحرين والأردن من حيث الأقساط المكتتبة، بالاضافة الى الحفاظ على الريادة على مستوى الأرباح الفنية للتأمينات العامة بالنسبة للقطاع الخاص في مصر.



يأتي ذلك إلى جانب الترقية بنجاح الى التصنيف الائتماني A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل «ستاندرد آند بورز» والحفاظ على تصنيف A (ممتاز) من AM Best مع نظرة مستقبلية مستقرة والحفاظ على تصنيف A من وكالة «موديز» مع نظرة مستقبلية إيجابية.



كما دخلت مجموعة الخليج للتأمين في أسواق أدوات الدين المالية بإصدار 60 مليون دينار سندات دائمة من المستوى الثاني غير خاضعة للاسترداد لمدة 5 سنوات، والتي تمثل الإصدار الأول من نوعه من قبل شركة تأمين كويتية بالدينار.

2022.. عام تجاوز توقعات العملاء

قال الحسن «إن المجموعة تعمل جاهدة على تطلعاتها لعام 2022، لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء، وتجاوز توقعاتهم، كما نهدف إلى الحفاظ على موقعنا الريادي في الأسواق التي نتواجد فيها وتعزيز العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال العلامة التجارية الموحدة والتسويق الرقمي الإقليمي، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة في السنوات المقبلة والحرص على رفع ربحية مساهمينا ورضا العملاء وولاء الموظفين».