تأخير الدورة



ما حكم أخذ حبوب منع الحمل لتأخير الدورة من أجل إتمام صيام رمضان؟



٭ هذا أمر يجوز عمله وقد أفتى بذلك كثير من أهل العلم وأجازوا ذلك من أجل التأخير للدورة حتى تتم صيام رمضان وقيامه إذا لم يترتب على ذلك ضرر، أما إن ترتب على أخذها للحبوب ضرر فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».



نسيت الصوم



أفطرت بعض الأيام من رمضان الماضي، ونصحني الطبيب بعدم الصيام فصمت إلا ثلاثة أيام وأنا ناسٍ الآن هل أديتها أم لا؟



٭ عليك أن تؤدي الثلاثة أيام التي عليك قبل دخول رمضان وتبرئ ذمتك أمام الله.



عليَّ صيام كفارة الآن فماذا أفعل بعد أن دخل علينا رمضان؟



٭ يمكنك أن تطعمي عشرة مساكين بدلاً من صيام الكفارة.



المحتلم



ما حكم الدين في الجنب (المحتلم)؟ وإذا كان صائما فهل صيامه جائز؟ وإذا أدى الصلاة بعدما غسل موضع الجنابة فقط، ولم يغسل بدنه كله فهل تصح صلاته؟



٭ أخي الكريم: المحتلم يجب عليه الغسل إذا رأى على ثوبه بللا بعد استيقاظه من نومه، أما إذا لم ير في ثوبه شيئا، فلا غسل عليه لما رواه أبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها: قالت: سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال يغتسل، وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا فقال: لا غسل عليه، كما روت أم سلمة في الحديث المتفق عليه «ان ام سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم، اذا رأت الماء. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صلى الفجر بالمسلمين، ثم خرج إلى الجرف، فرأى في ثوبه احتلاما فقال: ما أراني الا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى.



فدية خمسة أيام



سائلة تسأل عن طريقة قضاء خمسة أيام أفطرتها؟



٭ اختلفوا في الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم نصف كيلو تقريبا، وقد يزيد قليلا، فإذا فعلت الفدية فهو الأحسن مع الصيام قطعا، وان تركت الفدية فلا حرج إن شاء الله، ولكن يجب عليك القضاء.