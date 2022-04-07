أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع داخل أشهر مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية امس، وذلك في ثاني هجوم خلال اسبوع. وكتبت وزارة الداخلية الأفغانية على «تويتر» «ألقى رجل قنبلة يدوية داخل مسجد بل خشتي في منتصف النهار. ونتيجة لذلك أصيب ستة أشخاص». واضافت الوزارة انه تم نقل المصابين إلى المستشفيات. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة خالد زدران، إنه تم إلقاء القبض على مشتبه به على صلة بالحادث، وشدد على أن محصلة الضحايا لاتزال أولية وقابلة للتغيير.



وصرح شاهد العيان نجيب الله لوكالة أنباء «شينخوا» بأن «الانفجار وقع بعد وقت قصير من إقامة صلاة الظهر وطوقت قوات أمن طالبان المنطقة لاتخاذ إجراءات احترازية».



من جهة اخرى، قال الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الوضع في أفغانستان لايزال حرجا كما أن حرمان الفتيات من الذهاب إلى المدرسة ينافي الالتزامات التي اتخذتها حركة طالبان أمام الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي. وقال بوريل خلال ـ مناقشة له أمام البرلمان الأوروبي حول وضع النساء في أفغانستان، ونقلتها دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات ـ إن الاتحاد الأوروبي قدم نطاقا هائلا من المساعدات الإنسانية لتجنب المجاعة في أفغانستان. ولكن في حين تتجلى أهمية إنقاذ الأرواح، إلا أن ذلك ليس كافيا، خاصة مع الإبلاغ عن وقوع انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، خاصة ضد النساء والفتيات.