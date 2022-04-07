القاهرة ـ هالة عمران وأ.ش.أ



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.



وأوضح المركز ـ في بيان ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزاميا وليس اختياريا مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وأشارت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.



الى ذلك، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.



ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية على مساحة 539 ألف م2 لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي باستثمارات مصرية بنسبة 100%، ويسهم بالمشروع كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.



وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيجعل الميناء قادرا على استقبال السفن الحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة، الأمر الذي يجعل الميناء متوافقا مع المعايير العالمية، ويزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا، وارتفاع إيراداتها.



وأكد أن المشروع سيعزز من نشاط بضائع الترانزيت على المحطة، ما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية.



في غضون ذلك تستمر مكاتب التموين اليوم في استقبال برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية، لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بمفردات المرتب إلى مكاتب التموين ومن تسلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وستتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم.