القاهرة - ناهد إمام



قالت م.جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم هدم 27 عقارا و8 أنشطة تجارية بجانب إخلاء 229 عقارا بإجمالي 696 أسرة مستحقة بسور مجرى العيون.



وأضافت عبدالمنعم - في بيان - أن الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بالمحافظة القاهرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والشرطية انتهت من حصر كافة الأنشطة بسور مجرى العيون سواء سكني أو تجاري، وجار أعمال الإخلاء والإزالات وتسكين الأهالي.



وأوضحت أن ذلك يأتي تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وإعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة المهمة الملاصقة لسور مجرى العيون، وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط لإحياء القاهرة التاريخية.



ولفتت إلى أنه يتم تسكين أهالي المناطق التي يتم إخلاؤها في مشروع (الخيالة) في وحدات كاملة الفرش والتجهيز ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة فضلا عن الانطلاق نحو رؤية مصر 2030 التي تهدف لتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة والتي ينقصها الكثير من الخدمات أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية، بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء المواطنين الذين عانوا التهميش لعقود طويلة من خلال تطويرها وإمدادها بالخدمات.



يذكر أنه يتم حاليا تسكين أهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع (الخيالة) وهو أحد المشروعات التي تنفذها الدولة كسكن بديل للمناطق غير الآمنة والذي بدأ في استقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاج اليها السكان، من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية، ومدرسة، ونقطة شرطة، ومركز إسعاف، وبريد، وحديقة عامة، وتنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر ولاند سكيب.