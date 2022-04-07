القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة د.مصطفى مدبولي على إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.



كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (finance-e)، لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين «Payroll Oracle» بالجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة.



ووافق أيضا مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.



كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريبا، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.



كما وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، وفقا لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.



الى ذلك، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن هناك لجانا مشتركة وتعاونا مكثفا ومستمرا في شتى مجالات الصناعة.



جاء ذلك خلال زيارة نيلسون كوزمي سفير جمهورية أنجولا بالقاهرة، لمقر الهيئة في إطار تعزيز التعاون المصري -الأفريقي.



تناول اللقاء، دراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وأيضا بحث سبل تعزيز آليات التعاون والاستفادة من خبرات العربية للتصنيع في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والبنية التحتية وتكنولوجيات المياه والمستلزمات الطبية والطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.