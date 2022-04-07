أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد بجميع الأراضي والمواقع التابعة للشركة والمشروع.



وأكد م.عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد في بيان، حرص الشركة على تكثيف الإجراءات التي تتخذها لتقنين أراضي وضع اليد داخل مناطق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حيث تقرر فتح باب التقنين وتلقي الطلبات وسداد رسم المعاينة المقررة، مرفقا به إحداثيات قطعة الأرض المطلوب تقنينها، في الفترة من يوم الأحد الماضي الموافق 3 الجاري حتى 16 يونيو القادم، علما أن قيمة رسوم المعاينة 500 جنيه للفدان الواحد، وعلى المتقدمين للتقنين الالتزام بكافة التعليمات والتوقيتات المحددة.



كانت شركة الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لمنتفعيها من صغار المزارعين والشباب، شملت مد مهلة السماح من سداد الأقساط لمدة عام إضافي من دون فوائد، وذلك للمنتفعين الجادين الذين قاموا باستزراع وتنمية أراضيهم بمنطقة المغرة.