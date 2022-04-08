حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قيام بعض الاشخاص المقتدرين ممن لا يحتاجون الى البطاقة التموينية «البطاقة الذكية»، بإعطائها لآخرين بدعوى انها صدقة، داعية اياهم الى ان يتصدقوا من اموالهم الخاصة وليس من أموال الدولة.



وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة في بيان على صفحتها على فيسبوك: لاحظت دورياتنا أن عددا كبيرا من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينية يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم، وبعضهم يقول إن ذلك صدقة.



وأكد المسؤول أن أولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز.



ولفت الى أن هذا الفعل أبعد ما يكون عن الصدقة، واصفا اياه بـ«سرقة للمال العام وحرمان مستحقي الدعم من دعم إضافي».



ولفت المسؤول إلى أن هؤلاء الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يوميا من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة.



وأكد أن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ينص على تجريم هذا العمل، محذرا من أن كل من يمارس ذلك «التجميع والاتجار بالمواد المقننة يخضع لعقوبات الحبس بعدة سنوات وكذلك من أعطاه بطاقته. إضافة إلى تغريم كبير يعادل عشرة أضعاف الكميات المتاجر بها استردادا للمال العام».



وختم المسؤول داعيا «من يرد أن يتصدق فليتصدق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين».