حنان عبدالمعبود



كشفت الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي بمعهد دسمان للسكري د.اباء العزيري، عن ان الكويت أصبحت الأولى عالميا من حيث انتشار السمنة بعد أن كانت الثانية، لافتة الى انه يترتب على ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وبينت العزيري، في تصريح تلفزيوني، ان هناك شخصا واحدا من اثنين ممن يزيد عمرهم على 50 عاما مصابا بالسكر من النوع الثاني.



وكانت الخريطة التفاعلية التي نشرتها الفيدرالية العالمية للسمنة منذ أيام أظهرت ان الكويت أصبحت الأولى عالميا من حيث انتشار معدل السمنة.



وأعلنت العزيري عن دراسة قام بها معهد دسمان للسكري مع جامعة غلاسكو، حيث قام فريق متدرب من جامعة غلاسكو بأكبر دراسة عالمية بينت إمكانية التخلص من السكري تماما وأدويته اذا كان المريض في بداية تشخيصه بالسكري، حيث خلايا البنكرياس مازالت تعمل خلال السنوات الثلاث الأولى مما يمكنه من تجنب جميع أدوية السكر.