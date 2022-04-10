أسامة أبوالسعود



أعلن وكيـــــــــل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للاعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم ان الوزارة وبجميع قطاعاتها استطاعت استئناف افتتاح المراكز الرمضانية والمساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة التراويح خلال ليالي رمضان بكل سهولة ويسر وفق تطبيق الاشتراطات الصحية. وأضاف العليم: بتضافر جهود جميع إدارات وقطاعات الوزارة دارت العجلة وعادت مكبرات الصوت في مساجدنا تصدح مرة أخرى، من رص الصفوف إلى صلاة التراويح والدروس والمحاضرات والمراكز الرمضانية المنتشرة في المحافظات الست فشكرا لهذه الجهود التي واصلت الليل بالنهار لتهيئة الأجواء أمام جمهور المصلين. ولفت الى ان «الأوقاف» وبعد قرارات مجلس الوزراء بالعودة إلى الحياة الطبيعية وضعت خطة متكاملة في جميع القطاعات والإدارات لاستقبال شهر رمضان، والحمدلله اليوم وبعد ليال عدة من بدء شهر رمضان المبارك نقطف ثمرة جهودنا من خلال ما لمسناه من جمهور المصلين.