عاطف رمضان



قام مفتشون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق محل بيع لحوم في منطقة الشويخ الصناعية لقيامه بالغش التجاري. وتم ضبط المحل خلال جولة تفتيشية لفريق الطوارئ أثناء قيامه بتذويب الكبدة المجمدة وتغيير حالتها لغش المستهلك وبيعها على انها طازجة مما استدعى الإغلاق الفوري. وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف. كما قام المفتشون بتنفيذ إغلاق بحق محل في منطقة السالمية لقيامه بعرض وبيع سلع تحمل علامات تجارية لأشهر الشركات العالمية.