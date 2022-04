أعلنت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن مشاركتها في Capacity Middle East 2022، أكبر تجمع لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط لرواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجاءت مشاركة solutions by stc، في الفعالية التي أقيمت في دبي - الامارات العربية المتحدة، انطلاقا من دور مجموعة stc كراع ماسي للحدث. ومن خلال المشاركة في هذا الحدث، تمكنت solutions by stc من إبراز بصمتها بقطاع النواقل والمشغلين في جميع أنحاء العراق وصولا إلى أوروبا، فضلا عن التواصل مع مقدمي الخدمات العالميين لتشكيل شراكات جديدة.



وتعليقا على الحدث، قال محمد النصف، الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc: تأتي مشاركتنا في هذا الحدث، كخطوة استراتيجية لإبراز بصمتنا وتعزيز التواصل مع اللاعبين الرئيسيين في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول التقنية المتكاملة في جميع أنحاء المنطقة. وبالنظر إلى الطلب على الحلول الرقمية المختلفة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء بالإضافة إلى خدمات السحابة الإلكترونية، والتي نوفرها للقطاع المؤسسي في الكويت.



وأضاف: انطلاقا من مبادرتنا وحلولنا الرقمية الواسعة النطاق في مجال تعزيز استراتيجيات التحول الرقمي للشركات، فإننا نجد أنه من الضروري التواصل مع مقدمي الخدمات العالميين الذين يمكنهم التعاون معنا في تقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية. لاسيما أن هذا التوجه يتسق مع خطة stc لدعم عملية التحول الرقمي في الكويت والتي ركزت عليها في السنوات القليلة الماضية بما يتماشى مع آخر التطورات العالمية السريعة، بتوفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول الرقمية لعملائنا في قطاع المؤسسات مدعومة ببنية تحتية قوية من خلال استثمارنا في شبكة الجيل الخامس بريادة stc.



وأكد النصف: لقد ساهمت سمعتنا الدولية التي اكتسبناها والتعاون المستمر الذي يربطنا مع قادة قطاع الاتصالات، في دعم مختلف المفاهيم الجديدة التي قدمتها solutions by stc في السوق. كما ساعدت قدرتنا على دمج التكنولوجيا الرائدة بالإضافة إلى فهمنا العميق لمتطلبات العملاء، في تقديم مجموعة واسعة من الحلول التي تمت إضافتها منذ ذلك الحين إلى مجموعة خدمات الشركة.



وخلال الفعالية التي أقيمت في الفترة من 29 مارس إلى 31 مارس، استعرضت solutions by stc حلولها في قطاع النواقل والمشغلين وخدمات قطاع الأعمال التي تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعالم، مع التركيز بشكل خاص على العراق وعبورا إلى أوروبا. وأشارت solutions by stc إلى أن التوسع الأساسي لقطاع النواقل والمشغلين في الكويت والعراق تم تعزيزه من خلال فرعها المملوك بالكامل، كواليتي نت العراق، والمرخص من قبل وزارة الاتصالات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات.