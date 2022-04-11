أسامة أبوالسعود



قال مدير ادارة مساجد محافظة الاحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.منيف الهاجري إن إدارة مساجد محافظة الاحمدي افتتحت هذا العام 4 مراكز رمضانية وزعتها على مناطق المحافظة المتفرقة، ففي منطقة جابر العلي تم افتتاح مركز ضاحية جابر العلي وفي منطقة الصباحية تم افتتاح مركز دعيج الصباح ومركز ابوعبيد القاسم بن سلام تم افتتاحه في منطقة علي صباح السالم ومركز ابن تيمية افتتح في مدينة صباح الأحمد بالإضافة الى



تنظيم 6 معتكفات رمضانية. وأضاف الهاجري في تصريح صحافي: كما قامت إدارة مساجد محافظة الاحمدي بتنظيم عدة مسابقات.



وأشار الهاجري إلى أن إدارة مساجد محافظة الأحمدي حرصت على اختيار القراء من أصحاب الأصوات المتميزة في صلاة التراويح وصلاة القيام والتي لها حضور جماهيري، وذلك بهدف توفير الأجواء الروحانية الإيمانية أمام المصلين في هذه الليالي المباركة. وقال الهاجري إن التوقف الذي استمر خلال العامين الماضيين بسبب جائحة فيروس كرونا لم تثننا عن مواصلة العمل والعودة الى آلية العمل السابقة التي كنا نعمل من خلالها، ولهذا لم تغفل إدارة مساجد محافظة الأحمدي إقامة الدورات العلمية والمحاضرات والخواطر الإيمانية والمجالس الفقهية، وذلك بهدف إثراء المعرفة لدى جمهور المصلين لكي تعم الفائدة لدى الجميع.