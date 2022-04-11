انضم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى أسلافه من رؤساء الحكومات الذين لم يكمل أي منه ولايته حتى نهايتها، فيما يستعد خصمه اللدود شهباز شريف للحلول محله، لكنه سيواجه ذات التحديات التي كلفت سلفه منصبه.



فقد أعلنت المعارضة ترشيح محمد شهباز شريف رئيس حزب الرابطة الإسلامية لتولي منصب رئاسة الوزراء، فيما قدم حزب الإنصاف بزعامة عمران خان أوراق ترشح شاه محمود قريشي نائب رئيس الحزب ووزير الخارجية في الحكومة المنحلة، وفق ما أفادت قناة «العربية/ الحدث».



وشريف هو رئيس حزب الرابطة الإسلامية (فصيل نواز)، والأخ الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف اللذان ينحدران من أسرة تجارة وأعمال.



وبعد أزمة استمرت عدة أسابيع، أقالت الجمعية الوطنية الباكستانية «البرلمان» عمران خان، أول رئيس حكومة في تاريخ باكستان تطيحه مذكرة بحجب الثقة.



ويمهد رحيل خان لتشكيل تحالف برلماني بين أطراف متنافرة يتوقع أن يعين اليوم شهباز شريف على رأس القوة النووية البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.



وستقضي مهمة شريف الأولى بتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الشعب الباكستاني (يساري) وتنظيم صغير محافظ هو جماعة علماء الإسلام.



وحزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية هما التشكيلان الرئيسيان اللذان هيمنا على الحياة السياسية الوطنية على مدى عقود، واتسمت العلاقات بينهما بالمواجهة أكثر منها بالتوافق.



ومن غير المتوقع أن يصمد التحالف الظرفي بينهما الذي كان هدفه الإطاحة بعمران خان، مع اقتراب الانتخابات المقبلة في اكتوبر 2023 على أبعد تقدير.



وشهباز شريف (70 عاما) هو الشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء لثلاثة عقود، وحكم لفترة طويلة ولاية بنجاب، الأكبر تعدادا سكانيا بين الولايات الباكستانية.



في المقابل، فإن حزب الشعب الباكستاني بقيادة بيلاوال بوتو زرداري نجل الرئيس السابق أصف علي زرداري ورئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي قتلت عام 2007.



وبعد المعركة البرلمانية الطويلة التي أفضت إلى إزاحة خان فجر الأحد أعلن شريف «سنبلسم جراح هذه الأمة»، وتعهد بعدم الانتقام من معسكر سلفه، خلافا للممارسات المعهودة في باكستان حتى الآن.



غير أن عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي تولى السلطة في 2018، دعا أنصاره للنزول إلى الشارع أمس بعد الإفطار للتنديد بـ «تغيير للنظام» بادارة الولايات المتحدة بسبب انتقاداته للسياسة الأميركية في الدول الإسلامية ولاسيما العراق وأفغانستان.



وقال إن هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام. وأكد أن: «شعب باكستان سيحمي الديموقراطية والسيادة».



وبذل خان كل الجهود الممكنة للبقاء في السلطة قبل أن تصوت الجمعية الوطنية في نهاية المطاف على مذكرة حجب الثقة عنه بـ 174 صوتا من اصل 342، ومن الواضح أنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد.



ورأى المحلل السياسي زاهد حسين أن «حياة خان السياسية لن تتوقف هنا، القاعدة المؤيدة له مازالت على حالها».



وأوضح أن «تأكيداته في الأشهر الأخيرة بأنه ضحية مؤامرة أجنبية جعلته يكسب قدرا من الدعم» من خلال إثارة عصب الناخب المعادي للولايات المتحدة.



وقال طلعت مسعود الجنرال السابق الذي يعمل حاليا خبيرا سياسيا «يبدو على حد ما يقول إنه يريد إثارة مشكلات للحكومة والاستمرار في نوع من السياسة المتمردة بدل العمل لما هو في مصلحة البلد والمجتمع».



ويرث رئيس الحكومة المقبل من عمران خان مشكلات جمة أبرزها تباطؤ الاقتصاد في ظل تضخم متزايد وتدني سعر الروبي وعبء الدين الطائل، فضلا عن تزايد هجمات حركة طالبان الباكستانية.



وفيما كان النواب يتواجهون في البرلمان حول مستقبل خان، نشر الجيش فيديو لعملية إطلاق صاروخ باليستي من طراز «شاهين 3»، بعد بضعة أسابيع من إطلاق صاروخ هندي بالخطأ باتجاه باكستان.



وتأتي الإطاحة بخان بعد يوم من إلغاء المحكمة العليا قرارا أصدره الرئيس الباكستاني، بطلب من خان نفسه، بحل البرلمان الأسبوع الماضي.