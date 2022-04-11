وضع نواب البرلمان الايراني شروطا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من بينها ضمانات قانونية بأن واشنطن لن تنسحب منه يوافق عليها الكونغرس الأميركي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية امس.



ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن بيان وقعه 250 من إجمالي 290 نائبا «على الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس بأنها لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى». وذكرت الوكالة أن النواب قالوا في الرسالة إن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن. وقال النواب أيضا إنه «لا ينبغي إعادة فرض العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق الجديد ولا يجب فرض عقوبات جديدة على إيران». وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن النواب ذكروا في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي إن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي يتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن. وفي السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان امس إن على الرئيس الأميركي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي.



واضاف «إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلا من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران».