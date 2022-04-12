قال مدير إدارة مساجد محافظة الجهراء في وزارة الأوقاف م.إبراهيم العنزي إن المراكز الرمضانية والمعتكفات الإيمانية في إدارة مساجد محافظة الجهراء افتتحت أبوابها لتستقبل روادها بالتزامن مع انحسار جائحة كورونا وعودة الحياة الطبيعية، حيث تم افتتاح 3 مراكز رمضانية هذا العام، توزعت على مناطق المحافظة، ففي منطقة الجهراء القديمة مركز عقلا الظفيري، وفي مدينة سعد العبدالله مركز «أبو بكر الصديق»، وفي منطقة الصليبية مركز «أبومسلم الخولاني»، إضافة إلى تنظيمها 6 معتكفات رمضانية تم تجهيزها وتهيئتها بكل ما يحقق الراحة لعموم المصلين.



وأضاف في تصريح صحافي أنه جرى التحضير لموسم رمضان المبارك ببرنامج إيماني في العديد من مساجد المحافظة، حيث يتم تنظيم المجالس الفقهية كل يوم جمعة في 5 مساجد بواقع 25 مجلسا خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى استضافة ثلة مباركة من المشايخ العلماء لإلقاء الدروس اليومية في المراكز الرمضانية الثلاثة بعد العصر مباشرة، حيث يشهد كل مركز 30 محاضرة.



وتابع أن البرنامج يشتمل كذلك على الأسابيع الثقافية التي تضم محاضرات دينية وتثقيفية متنوعة، فقد تم تحضير 20 أسبوعا ثقافيا طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بواقع 5 محاضرات في كل أسبوع، إلى جانب 60 خاطرة وعظية خلال أيام رمضان المبارك، و30 خاطرة تهجد في المراكز الرمضانية في العشر الأواخر.



وأشار العنزي إلى أن إدارة مساجد محافظة الجهراء حرصت على اختيار القراء من أصحاب الأصوات الندية في التراويح والقيام والتي لها حضور جماهيري، وذلك بهدف توفير الأجواء الإيمانية في هذه الليالي المباركة.