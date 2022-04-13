سلّمت جامعة الكويت أمس مباني المصليات في مدينة صباح السالم الجامعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث ستقوم الوزارة بمهام الإدارة والإشراف على هذه المصليات البالغ عددها مصليين اثنين، وهما المصلى الملحق بمشروع كلية العلوم الإدارية والحياتية، والمصلى الملحق بمشروع كلية الهندسة والبترول.



وقد تمت إجراءات التسليم بحضور مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الحالية د.عدنان العنزي وممثلين من مكتب مدير الجامعة للتخطيط والبرنامج الإنشائي وإدارة الإنشاءات والصيانة وإدارة الأمن والسلامة وإدارة الخدمات العامة وإدارة العلاقات العامة والإعلام.



وفي هذا الصدد، رحب د.العنزي بممثلي وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن نقل الإدارة والإشراف على المصليات المذكورة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يأتي كثمرة لجهود تنسيقية سابقة، وأن المصليات التي تم تسليمها هي على مستوى عال من التصميم والتجهيزات والطاقة الاستيعابية، كما تمنى أن يستمر التعاون بين جامعة الكويت ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وقد قام ممثلو جامعة الكويت باصطحاب اللجنة الخاصة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بزيارة موقعية للكشف على المصليات وتسليم العهد التنظيمية الموجودة في المرفقين، حيث قامت اللجنة بالتأكد من جاهزية المصليات إنشائيا ومدنيا واستعدادها لاستقبال المصلين بالصورة المثلى عبر التأكد من سلامة التكييف والتهوية، والمداخل والمخارج، وجاهزية مواقع الوضوء والتجهيزات الصحية ومضخات المياه، وتوفر التجهيزات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر التجهيزات الخاصة بمكافحة الحريق ومقومات الأمن والسلامة تبعا لشروط ومتطلبات قوة الإطفاء العام. كما تم بعد الكشف تجهيز محضر استلام المرافق وتسليم المفاتيح لممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وقد ضمت اللجنة الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلي إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة وهم م.بدر الشاهين، م.محمد أحمد السفاريني، وم.محمد وهبة.