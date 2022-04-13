آلاء خليفة



انطلاقا من خطتها نحو الارتقاء بمستوى التعليم العام والجامعي، والعمل على نشر ثقافة الوعي والمعرفة نظمت الجمعية الكويتية للدراسات العليا ندوتها الثقافية الرابعة ضمن موسمها الثقافي للعام الحالي، تحت عنوان «أهمية العلم» حاضر فيها عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت د.محمد ضاوي العصيمي، وأدارها عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية د.يوسف العنزي، بحضور رئيس الجمعية د.محمد العتيبي ونائب الرئيس د.مشاري الحربي، ومنتسبي الجمعية وعدد من الأساتذة الأكاديميين والمهتمين.



بدأت الندوة بكلمة ترحيبية بالحضور من د.العنزي، وعرض موجوز للسيرة الذاتية للدكتور العصيمي وإنجازاته ودوره المجتمعي، وقد أشاد العنزي بما قدمه د.العصيمي من أعمال في خدمة الطلبة والمجتمع.



بدوره، تحدث د.العصيمي عن أهمية التخصص في العلم، ودور المتخصصين، في المجتمع في نشر العلم والثقافة والوعي، مما يسهم في الحفاظ على القيم والمبادئ، مضيفا أن ما نراه اليوم من تعد على حقوق المتخصصين من جانب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنشر الآراء والمعلومات في غير تخصصه تحت مسمى مستشار وغيرها من المسميات التي تكاد تكون في غير محلها، لا شك أنه سيخطئ وهذا أمر غير محمود.



وحول وجود أزمة قبول الطلبة، قال د.العصيمي: الجميع يعلم بوجود أزمة قبول جامعية على مستوى الجامعات والكليات، والأعداد فاقت القدرة الاستيعابية مع تمديد الساعات الدراسية في جامعة الكويت ومازالت هناك حاجة للزيادة، مما أدى إلى تأخر الطلبة، كما أدى إلى عدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة، مما اضطر بعضهم إلى السفر للخارج لاستكمال الدراسة، والبعض الآخر ليست لديهم القدرة على السفر أو تحتم عليهم ظروفهم الأسرية عدم السفر والتواجد في البلد.



وأضاف العصيمي: نأمل أن تكون هناك خطة جادة نحو فتح جامعة عبدالله السالم الجديدة، بعد تشكيل المجلس التأسيسي لها، ونأمل أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي المقبل 2022/2023.