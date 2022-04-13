عبدالعزيز الفضلي



دعا عدد من مدارس المرحلة الثانوية طلبتها خريجي الصف الثاني عشر بضرورة زيارة الصحة الوقائية، إلى تلقي التطعيم النهائي للمرحلة الدراسية وذلك استكمالا لبياناتهم.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا في هذا التطعيم من خلال تواصل الصحة الوقائية مع المدارس، مشيرة الى انه حتى الآن لم يتلق التطعيم من الطلبة الا القليل جدا رغم انه شيء إجباري.



وأضافت المصادر انه في حال عدم التطعيم يكون الملف الصحي للطالب ناقصا وبالتالي قد ينعكس ذلك بالشيء السلبي عليه مستقبلا، لافتة الى أن الصحة المدرسية طلبت من الإدارات المدرسية تزويد الممرض برقم هاتف ولي أمر الطالب وتقرير طبي حديث معتمد.