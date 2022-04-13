رشيد الفعم



أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.حمد المطر، أن صرف مكافأتي التفوق والتخصص النادر للطلبة سيتم قريبا لهذا العام، مشيرا إلى ان ميزانية المكافأتين ستكون معززة من خلال وزارة المالية. وقال المطر في تصريح لـ «الأنباء» إن اللجنة التعليمية عقدت أمس اجتماعا مع الجانب الحكومي تم خلاله الاتفاق على الإسراع في إنهاء موضوع مقابلات وظيفة عضو هيئة التدريس قريبا مع الإعلان عن البعثات.



وأضاف: أما فيما يخص رابطة أعضاء هيئة التدريس فالمفروض أن «التطبيقي» لا تتدخل في شؤون اعضاء هيئة التدريس الممثلة في الرابطة وحتى اتحاد الطلبة، حيث تم تناول هذا الموضوع خلال الاجتماع بحديث قاس وجّه للجانب الحكومي مع التأكيد على أن اللجنة التعليمية ليست مع طرف ضد الآخر لكننا ضد تدخل إدارة «التطبيقي» في شأنهم الخاص، مستنكرا قيام الإدارة بإيقاف حساب الرابطة بسبب خلاف بين اعضاء هيئة التدريس الذي من الممكن حله فيما بينهم، الأمر الذي ترتب عليه التأثير السلبي على التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس. وقال المطر إن مدير هيئة التطبيقي بالوكالة د.جاسم الأنصاري تعهد بأنه سيصدر قرارا بسحب قرار تجميد حساب الرابطة اليوم (أمس) بعد اجتماع اللجنة مباشرة.