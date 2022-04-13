يجدد بنك وربة من شراكته مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال مشروع «إفطار صائم المتنقل» حيث سيقوم الفريق التطوعي من قبل بنك وربة بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مختلف مناطق ومحافظات الكويت. تندرج هذه الحملة ضمن برنامج بنك وربة الرائد في المسؤولية الاجتماعية لا سيما خلال شهر رمضان الفضيل حيث يزرع أسمى معاني الإخاء والبذل والعطاء بين كافة شرائح المجتمع عبر التواجد معهم والمساهمة في توزيع الوجبات على الصائمين بعد عناء الصيام خلال أيام الصيف.



وحول هذه الحملة، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن سالم المطيري: لقد كان التعاون الأول مع بنك الطعام الكويتي بمنزلة تجربة مجزية لجميع الأطراف على الصعيد الروحاني والإنساني، حيث تمكن فريق بنك وربة التطوعي من توزيع ما يقارب 1000وجبة يوميا استهدفت مناطق مختلفة في الكويت، آملين بأن يفوق التعاون لهذه السنة عدد الوجبات وأن نغطي أماكن أكثر في الكويت».



وأضاف المطيري أن فريق بنك وربة التطوعي سيتولى خلال الشهر الفضيل، تطبيق العديد من الحملات والفعاليات الاجتماعية المستوحاة من معانيه السامية والتي تتضمن أنشطة ومساهمات إنسانية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام أولا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو الى الرأفة ومساعدة الانسان لأخيه الانسان، كما تعكس رسالته الاجتماعية، الإنسانية، والخيرية بما يجعله قدوة في المسؤولية الاجتماعية، وداعما أولا لجميع مبادرات العمل التطوعي والخيري.



وحول هذه الشراكة، صرح نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري بأن مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك من أهم المشاريع التي تنفذها الجمعية لمساعدة أكبر عدد ممكن من المحتاجين والمتعففين أثناء صيامهم، ونحاول أن نغطي الأماكن والمناطق وهو ما يحقق روح التكافل والتعاون الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف».



ويتيح بنك وربة لعملائه من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع شهريا التبرع الكلي أو الجزئي بـ 1% التي يستردونها نقدا من مشترياتهم داخل الكويت وخارجها أثناء استخدام البطاقات لبنك الكويتي للطعام لمساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت.