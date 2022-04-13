أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن مشاركتها كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية الأولى لرياضة البادل حيث ستقام البطولة من 10 أبريل حتى 18 أبريل على ملاعب Padel Time في منطقة العارضية وذلك تماشيا مع مبادرتها العديدة المتنوعة خلال شهر رمضان لهذا العام. ومن المتوقع أن تكون بطولة القبس الرمضانية للبادل واحدة من كبرى البطولات من نوعها خلال شهر رمضان المبارك.



ومن خلال دورها كراع رئيسي للبطولة، ستستقبل stc المشاركين والحضور في جناحها المخصص لهذه المناسبة وستقوم بتوزيع جوائز قيمة على الفائزين بالبطولة، فضلا عن توفير احدث خدماتها ومنتجاتها الرقمية والعروض الترويجية الخاصة بشهر رمضان المبارك. وأعربت stc في بيان لها عن أن هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة، قد طغت على ألعاب رياضية أخرى، مما جعل البادل واحدة من أكثر الرياضات التي تمارس في الكويت اليوم.



وأشارت stc الى أن إغلاق باب التسجيل لبطولة القبس الرمضانية للبادل في وقت قياسي يعكس الإقبال الكبير من قبل الرياضيين والشباب الكويتي على المشاركة والمنافسة في مثل هذه المسابقات. بالإضافة إلى الفرق المحلية التي اشتركت في البطولة، دعا المنظمون البطل والمصنف اول عالميا خوان ليبرون في مباراة استعراضية ضد الفائز من فئة الرجال A في اليوم الأخير 18 ابريل من البطولة. كما ستقوم القبس بتسليط الضوء على الحدث من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها أثناء التفاعل مع اللاعبين والمشجعين.



وأوضحت stc ان البطولة التي تنظمها القبس، تهدف لتزويد الرياضيين والحاضرين بتجربة رياضية ترفيهية ممتعة ضمن أجواء عائلية خلال الشهر بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه الرياضة في رمضان. ويتماشى الهدف الأساسي من وراء تنظيم البطولة أيضا مع رؤية stc لهذا العام والتي تركز على تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية مع ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية والمساهمة في تمكين جيل من الشباب الذين يعتبرون صناع المستقبل.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعداء بالمشاركة والتعاون مع القبس كراع رئيسي لبطولة القبس الرمضانية للبادل والتي تقام خلال شهر رمضان، بهدف تأكيد رسالة الشركة في دعم الأنشطة الرياضية والشباب الكويتي ومشاركة المجتمع شغفهم وتعزيز صحتهم العقلية والجسدية في الوقت ذاته». وفي هذا الصدد، تدعم stc باستمرار مثل هذه الأنشطة التي تدفع الأفراد من جميع الأعمار إلى اتباع أسلوب حياة أكثر صحة، وتعزز العمل الجماعي. وأضافت الجاسم: «نتطلع إلى بطولة حماسية خلال شهر رمضان وسط حضور جماهيري ضمن اجواء عائلية وترفيهية لتشجيع فرقهم ولاعبينهم المفضلين. ومن خلال هذه الفعالية نهدف الى نشر الثقافة الرياضية والصحية بين أوساط المجتمع، بالإضافة إلى مشاركتنا المستمرة في العديد من المبادرات، سنواصل دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تشجع على الممارسات الايجابية من خلال المنصات والمجالات المختلفة المتنوعة».



واختتمت الجاسم: «بصفتنا واحدة من الشركات الرائدة المزودة لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت، من المهم بالنسبة لنا أن نتفاعل مع المجتمع الذي نعمل فيه، ونشكل جزءا منه، ويأتي هذا انسجاما مع رؤية stc من أجل إثراء أنماط حياة الأفراد سواء كان ذلك من خلال حلول الاتصالات المبتكرة لدينا او مجموعة الحلول والعروض الترويجية واسعة النطاق، أو من خلال تعزيز قوة شبكتنا وجودتها وكذلك من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تدعم المجتمع».



بدوره، قال نائب رئيس تحرير جريدة القبس عبدالله المضف: منذ 5 سنوات، وضعت القبس إستراتيجية جديدة، تأخذ في الحسبان التطور الكبير الذي يشهده العالم في مجالي التواصل والإعلام، فالطريقة الكلاسيكية لم تعد مناسبة بعد ثورة عالم الديجيتال، لذا وضعنا خطتنا لأن تتحول القبس إلى مؤسسة إعلامية شاملة وفاعلة في المجتمع المدني، وتخاطب جميع الفئات العمرية على حد سواء.



وأضاف المضف: نتحدث اليوم عن بطولة «البادل»، الأكبر في الكويت، تحت اسم «بادل القبس»، فمن المعلوم أن «البادل» أصبحت اللعبة الأكثر انتشارا خلال الآونة الأخيرة، لذا آثرت القبس أن تأخذ هذه الخطوة، وأن تقيم أكبر دورة للبادل في الكويت، مستعينة بجميع منصاتها، التي تشمل «إنستغرام» و«تويتر» و«فيسبوك» و«تيك توك» و«سناب شات»، والأهم موقعها وتطبيقها الإلكترونيان، حيث يعكف فريق صناعة المحتوى في القبس على نقل هذا الحدث بالصوت والصورة لجميع قرائنا الذين ارتفع عددهم إلى أكثر من 6.3 ملايين زائر شهريا على موقعنا الإلكتروني من جميع أقطاب الوطن العربي.



واختتم المضف: إننا سعداء اليوم بالتفاعل الكبير مع دورة «بادل القبس» والقبول الذي لاقته عند مختلف الشرائح المجتمعية، ما يزيدنا طموحا وعزما على استكمال الطريق وتقديم الأفضل دائما.



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