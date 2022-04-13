استقبل فندق الريجنسي الفاخر ذو الخمس نجوم الشهر الفضيل باستعدادات وتجهيزات غير مسبوقة، بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة «كورونا»، ليقدم لضيوفه هذا العام تجربة استثنائية من خلال قرية الريجنسي الرمضانية داخل مطعم طريق الحرير وعلى التيراس الخارجي وبجانب أحواض السباحة تحت ضوء النجوم بإطلالة بحرية ساحرة محاطة بأجواء احتفالية مبهجة وأشجار النخيل والإضاءات البراقة والنسيم العليل، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بإفطار فاخر، عبر بوفيه استثنائي تمتزج فيه الأطباق التقليدية مع الأطباق العالمية المميزة بنكهاتها الرائعة، إضافة إلى مجموعة كبيرة من محطات الطهي الحية الجديدة والمبتكرة والتي يتم من خلالها تحضير الطعام مباشرة أمام الضيوف علاوة عن تشكيلة من المشروبات الرمضانية التقليدية والحلويات.



تحظون في قرية الريجنسي الرمضانية بأرقى مستويات الضيافة ضمن أجواء راقية مفعمة بالأصالة برفقة الأهل والأصدقاء، حيث يتم تقديم الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساء.



لغبقة رمضانية شهية بصحبة الأهل والأصدقاء، يوفر لكم مطعم ولاونج الليوان سور لا بلاج قائمة طعام انتقائية رائعة لاختيار أطباقكم المفضلة للغبقة في خصوصية على شاطئ البحر مباشرة، وحرصا على راحتكم تم توفير مواقف سيارات مجانية تسع أكثر من 500 سيارة، كما يمكن لضيوفنا الصغار الاستمتاع بوقتهم خلال شهر رمضان في منطقة الأطفال الترفيهية.



وللراغبين في إقامة هادئة وقيّمة، يوفر «الريجنسي» عرض الإقامة الرمضانية الخاصة بالفندق للعائلات ملاذا مريحا شاملا الإفطار في القرية الرمضانية وقائمة مميزة لتناول السحور داخل الغرفة لشخصين.