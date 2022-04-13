أصدرت المجلة العربية للعلوم الإنسانية عددها 158 ربيع 2022 وهي مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، وتصدرت العدد افتتاحية بقلم رئيس التحرير أ.د. عبدالهادي العجمي وتقول كلمته: «تأتي رسالة العلوم الإنسانية في مجمل تجلياتها كانعكاس (لحالة الإنسان) وأفقه الثقافي، ولطالما كان الإنسان هو المترجم لمشاعره، وأحاسيسه وأزماته وأفكاره». وتضمن العدد 8 بحوث، منها البحث الثالث للدكتور أنور الجزاف، من الكويت بعنوان «تغطية» تويتر «لهاشتاج# قضايا الفساد في الكويت دراسة تحليلية». وجاء البحث الخامس بعنوان «مستويات اللغة ودورها في تشكيل الخطاب في رواية إبراهيم نصرالله « طيور الحذر» للدكتورة ختام الخولي، من الجامعة الأمريكية في الكويت. تسعى الدراسة إلى قراءة مستويات اللغة في رواية «طيور الحذر» وهي من أهم روايات إبراهيم نصرالله، التي تعالج معاناة النفي والتشريد والبؤس الذي عاشته الشخصيات التي طردت من أرضها.



أما البحث السادس فجاء بعنوان «الديبلوماسية الفرنسية والكويت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1866-1900» قراءة في وثائق الأرشيف الفرنسي «للدكتور ذياب البريعص، ود.حمد القحطاني، من قسم التاريخ بجامعة الكويت. تناقش هذه الدراسة العلاقات الكويتية -الفرنسية في الفترة ما بين عامي 1866 و1900.



أما البحث الثامن والأخير باللغة الإنجليزية للدكتور حسين مراد، من قسم الإعلام بجامعة الكويت ود.صلاح الفضلي، من شركة العولمة، ود.علي دشتي، من قسم الإعلام بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ـ الكويت فبعنوان: «تصورات الطلبة للتعلم عن بعد في أثناء أزمة جائحة كورونا: الجامعات الخاصة في الكويت نموذجا».