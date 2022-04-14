أسامة أبو السعود



زار وكيل وزارة الاوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد العليم المركز الرمضاني لمحافظة العاصمة بمسجد الراشد وكان في استقباله المراقب الإداري بمساجد محافظة العاصمة السيد بدر الوزان والفريق العامل بمركز الراشد، وقد رحب الوزان بهذه الزيارة الكريمة، مبديا سعادته بالوكيل المساعد وضيوفه الكرام.



بدوره، قال العليم إنه يشعر بسعادة غامرة لما رآه من نجاح في مركز الراشد الرمضاني، وهذا إن دل فإنما يدل على جهود المشرف العام على المراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة د. يحيى عايد الرشيدي، وقال العليم: إن وزارة الأوقاف وبجهود جميع قطاعاتها استطاعت استئناف افتتاح المراكز الرمضانية والمساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة التراويح خلال ليالي رمضان المبارك بكل سهولة ويسر.



وأضاف العليم أنه بتكاتف جهود جميع إدارات وقطاعات الوزارة عادت مكبرات الصوت في مساجدنا تصدح ولله الحمد، فمن رص الصفوف إلى صلاة التراويح والدروس والمحاضرات والمراكز الرمضانية المنتشرة في محافظات الكويت الست، فشكرا لهذه الجهود لتهيئة الأجواء أمام جمهور المصلين.



وفي نهاية الزيارة شكر العليم إدارة مساجد محافظة العاصمة على تميزهم وأثنى على جهود الفريق القائمين في المركز الرمضاني.



يذكر أنه أدى جموع المصلين الليلة الثانية عشرة من صلاتي التراويح والوتر في المركز الرمضاني بمسجد الراشد بالعديلية والتي تقدم لإمامة المصلين فيها القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي.



يشار أنه تم فتح وتشغيل الكابينة الرابعة للضيافة في المركز الرمضاني لخدمة المصلين ورجال الشرطة.



من جهة أخرى، صرح المشرف العام للمراكز الرمضانية بمحافظة العاصمة مدير مساجد محافظة العاصمة د.يحيى عايد الرشيدي بأننا نعمل وسط منظومة من الخدمات المتكاملة والرعاية الشاملة لرواد المساجد، وقد جندت القطاعات والأجهزة المعنية التي تشاركنا النجاح كل طاقاتها لخدمة المصلين، وعملت معنا بروح الفريق الواحد لأداء هذه الخدمة وفق أسس مدروسة.



كما تقدم بالشكر الجزيل لرجال الداخلية الذين يؤدون أعمالهم بكل تفان لتنظيم المصلين وقيامهم بإجراءات حفظ الأمن والسلامة يرافقها الابتسامة الدائمة ودماثة الخلق في التعامل مع جموع المصلين.