القاهرة ـ خديجة حمودة



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم أوتوبيس سياحي بسيارة نقل بأسوان.



وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «أتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، ووجهت الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والمتابعة المستمرة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين».



وأضاف: «أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».



الى ذلك، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع تطوير خطط الربط النهري بين مصر والسودان عبر الخط الملاحي بين ميناءي السد العالي ووادي حلفا، موجها بالاستمرار في التنسيق مع السودان لتطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.