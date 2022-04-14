القاهرة - ناهد إمام



تبدأ شركة مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية اعتبارا من الإثنين المقبل 18 أبريل الحالي.



وأوضحت الشركة في بيان امس، أن بدء تشغيل الخط يأتي استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأفريقية.



وصرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بني غازي في ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.



ومن هذا المنطلق، فمن المخطط أن تسيّر مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800.



وأوضحت مصر للطيران أنه يمكن لعملائها حجز رحلاتهم بين القاهرة وبني غازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال موقعها الإلكتروني، أو عن طريق مكاتب الشركة حول العالم أو مركز اتصالات الخاصة بها داخل مصر 1717 أو وكلاء السياحة والسفر.