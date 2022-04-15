محمود عيسى



حلت الكويت في المركز السابع عالميا على قائمة شركة «بي بي» النفطية للدول الثماني الاولى التي تملك اكبر الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز والمكثفات بواقع 102 مليار برميل حسب احصاءات عام 2020، فيما حلت فنزويلا كالعادة في المركز الاول بواقع 304 مليارات برميل.



وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بواقع 298 مليار برميل، وتلتها كندا في المركز الثالث بواقع 168 مليارا، بينما جاءت إيران والعراق في المركزين الرابع والخامس باحتياطيات قدرها 158 مليار برميل و145 مليار برميل على التوالي، واحتلت روسيا المركز السادس باحتياطيات قدرها 108 مليارات برميل، ثم الكويت في المركز السابع، وأخيرا جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثامن باحتياطيات قدرها 98 مليار برميل.